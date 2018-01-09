Diyarbakır’ın Lice ve Kulp ilçelerinde bu sabah 08.00 itibari ile sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 69 köy ve mezrada ilan edilen yasak kapsamında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenleneceği öğrenildi.

Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerine bağlı kırsal kesimlerde bulunan toplam 69 yerleşim yerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu sabah erken saatlerde bir açıklama yapan Diyarbakır Valiliği, 09 Ocak 2018 Salı günü saat 08.00'de yasağın başladığını duyurdu.

DEV TERÖR OPERASYONU GELİYOR

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Lice ve Kulp ilçeleri sınırları içerisinde bulunan, dağlık ve ormanlık alanda faaliyet gösteren aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu düşünülen üst düzey teröristleri etkisiz hale getirmek için yasak kapsamında operasyon başlatılacağı belirtildi. Operasyon kapsamında, terör örgütünün kullandığı değerlendirilen barınak, mağara, sığınak ve depo alanları imha edilecek.

İKİNCİ BİR EMRE KADAR 69 KÖY VE MEZRADA SOKAĞA ÇIKMAK YASAK

Diyarbakır Valiliği tarafından listesi yayınlanan 69 köy ve mezrada yasak 08.00 itibari ile başladı ve ikinci bir emre kadar devam edecek.