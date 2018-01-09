Beşiktaş’tan İngiltere’ye rekor transfer ücreti ile transfer olan Cenk Tosun’un havalimanında çekilen görüntülerinde yanındaki bidon sosyal medyada günün konusu olmuş ve içinde turşu olduğu düşünülmüştü. Sosyal medyada çok konuşulan bidonun içinde turşu değil, zeytin olduğu anlaşıldı.

A Milli takımın yıldızı Cenk Tosun, İngiltere’ye rekor transfer ücreti ile gitti. İngiltere’ye gidişi sırasında çekilen görüntüler ise sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Atatürk Havalimanında eşi Ece Tosun ile görüntülenen yıldız futbolcunun 6 valizinin yanı sıra bir de bidon olması gözlerden kaçmadı. Gittikleri her yere bidonu da götüren çiftin bidonlarında ne olduğu çok merak edildi. Sosyal medyada çok konuşulan ve içerisinde turşu olduğu düşünülen bidonun içinden zeytin çıktı.

MEŞHUR BİDONUN İÇİNDE ZEYTİN VARMIŞ

Cenk Tosun’un yanında bulunan bidon dün sosyal medyada paylaşım rekoru kırmıştı. Herkesin içerisinde turşu olduğunu düşündüğü bidonda siyah zeytin olduğu anlaşıldı. Türk yemeklerine oldukça düşkün olan yıldız futbolcunun zeytine olan düşkünlüğü de böylece ortaya çıktı.