İşte Benim Stilim’de Nihal Candan’ın kardeşi olarak tanınan ve kısa sürede hem tarzı hem de alışılmışın dışında hareketleri ile herkesin dikkatini çeken Bahar Candan bu kez ayaklarıyla gündeme geldi. Candan’ın sosyal medyada paylaştığı ayak fotoğrafına yorum yağdı.

Ekranlara TV8’de yayınlanan İşte Benim Stilim moda programı ile merhaba diyen Bahar Candan, hem giyimi hem de konuşması ile kısa sürede herkesin dikkatini çekmişti. Yarışmaya iki kez katılan ve Nihal Candan’ın kardeşi olarak da tanınan Bahar Candan, son olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündem oldu.

AYAĞININ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI, YORUM YAĞDI

İşte Benim Stilim programının bitmesinin ardından uzun süre ortalarda görülmeyen Bahar Candan, sosyal medya hesabı üzerinden ayağının fotoğrafını paylaşarak altına ‘Boşver modu’ notunu düştü. Candan’ın paylaşımına kısa sürede binlerce yorum yağdı. Paylaştığı ayak fotoğrafına çok sayıda yorum gelen Bahar Candan’ın ayağı için, ‘Ayağa bak lahmacun küreği gibi’, ‘Bahar Candan değil Bahadır Candan’ın ayağı’ şeklinde yorumlar geldi. Kısa sürede binlerce yoruma tutulan Bahar Candan’ın ayağı sosyal medya hesaplarında paylaşılarak espri konusu oldu. Öte yandan Bahar Candan son olarak İşte Benim Stilim programında olaylı şekilde elenmesi ile gündeme gelmişti. Programın sonlarına doğru jüri kararıyla elenen Bahar Candan, oldukça tepkili bir şekilde stüdyoyu terk etmiş ve tepki çekmişti.