Hem Türkiye gündeminde hem de dünya gündeminde sık sık aldatma haberlerini görüyoruz. Bu defa Amerika’da yaşanan olay her zaman okuduğunuz haberlerden çok daha farklı. Amerikalı kadın eşinden şüphelenince öyle bir yola başvurdu ki duyanlar hayrete düştü.

Eve kocasını denemek için bir mektup bırakan kadın daha sonra da yatağın altına saklanır. İşten eve gelen adam, eşinin mektubunu bulur ve okur. Bu sırada hemen telefonundan bir numara arayan adamı eşi de yatağın altından takip etmektedir. Sessizce bekleyen kadın, kocasının kendisini aradığını zanneder ama işin aslı öyle değildir.

ADAMIN ANLATTIKLARINI DUYUNCA ŞOK OLDU

Telefonda karşısındaki kişiye karısının kendisini bıraktığını mutlu bir şekilde anlatan adam, eşini şaşkına çevirmiştir. Kadın yatağın altında saklanırken ne yapacağını bilemez. Adamın planı sadece bununla da sınırlı değildir. Hemen o da karısına bir mektup yazar ve aynı şekilde yatağın üzerine bırakır. Adam mektupta, “Ben markete gidiyorum, sen de yatağın altından çık lütfen. Bir daha ki sefere ayakların gözükmeden saklan. Ne yapacağını şaşıran kadın bir kez daha eşine güvenmemekle hata yaptığını anlar ve gözyaşları içinde mektubu bırakır. Şunu unutmayınız ki, sağlam bir aile, şu dört ayak üzerinde kurulan kutsal bir müessesedir. Bunlar: Sevgi, Güven, Fedakarlık, Hoşgörüdür.