Tekirdağ’ın Saray ilçesinde Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni tarafından sosyal medyada yapılan paylaşıma tepki yağdı. Öğretmen paylaşımında, “Ergenlik çağına ermeyen kızın sevgilisi olabiliyor. Evlenmeye geldi mi yaşı küçük.” ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir imam hatip ortaokulunda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak çalışan Cihad Ç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. Facebook hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Cihad Ç, "Ergenlik çağına ermeyen kızın rahatlıkla sevgilisi olabiliyor ve durum normal karşılanıyor. Ama bu kıza madem bu haltı yiyebiliyorsun evlenedebilirsin dediklerinde her nedense yaşın küçüklüğü ortaya atılıyor hemen. Zina edecek kadar yaşı büyük. Evlenmeye geldi mi yaşı küçük" yazdı.

SOSYAL MEDYA TEPKİ GÖSTERDİ

7 Ocak Pazar günü sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cihad Ç.’nin ergenlik çağındaki kız çocukları ile ilgili söyledikleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Facebook hesabından #SaldıranlarSamimiDeğiller' tagı ile bir paylaşım yapan Cihad Ç., "Ergenlik çağına ermeyen kızın rahatlıkla sevgilisi olabiliyor ve durum normal karşılanıyor. Ama bu kıza madem bu haltı yiyebiliyorsun evlenedebilirsin dediklerinde her nedense yaşın küçüklüğü ortaya atılıyor hemen. Zina edecek kadar yaşı büyük. Evlenmeye geldi mi yaşı küçük (Alıntı)" ifadelerini kullandı.

KENDİ ARKADAŞLARI DA TEPKİ GÖSTERDİ

Facebook’ta Cihad Ç ile arkadaş olanlar da bu paylaşıma tepkilerini gösterdi. Bir arkadaşının yorumu üzerine yorum yapan Cihad Ç, yorumunda da yine görüşünü savunarak, "Burada dikkat edilmesi gereken tek taraflı olunması. Bunu eleştirenler samimi değil. Kürtaj için şu anda kaç yaşında doktora gelenler var haberin var mı M....ciğim?" ifadelerini kullandı.