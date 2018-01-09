Ankara’da iki gaziyi darp eden şüpheliler hakkında Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından rekor ceza istendi. Savcılık, şüphelilerden Doğan Çiçek hakkında 24 yıl, Tamer Görkem hakkında 20 yıl hapis cezası istedi.

İki gaziyi darp eden şehir magandaları hakkında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame hazırlandı. İddianamede şüphelilerden Doğan Çiçek hakkında 24 yıl, Tamer Görkem hakkında ise 20 yıl hapis cezası istendi.

TÜRKİYE AYAĞA KALKMIŞTI

Ankara’da trafikte iki gazi ve ailelerini darp eden iki şehir magandası Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı. Tutuklanan magandalar hakkında savcılık iddianamesini tamamladı. Gaziler İbrahim Kızılkaş ve Muzaffer Oktay’ı ailelerinin yanında darp eden magandalardan Çiçek hakkında 24 yıl, Görmek hakkında ise 20 yıl hapis istendi.