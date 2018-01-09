Kastamonu’da çıkan yangın sonrasında ortadan kaybolan ve 42 gündür her yerde aranan 5 kişilik ailenin öldürüldüğü ortaya çıktı. Ailenin hayvan hırsızları tarafından yakılarak öldürüldüğü öğrenildi.

Kastamonu’da çıkan bir yangın sonrası kaybolan ve her yerde aranmaya başlayan 5 kişilik ailenin hayvan hırsızları tarafından yakılarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

42 GÜNDÜR HER YERDE ARANIYORLARDI

Olay, Kastamonu Merkez Bürme köyünde 29 Kasım 2017 tarihinde meydana gelmişti. Bu tarihte evlerinde çıkan yangın sonrasında bir anda ortadan kaybolan 5 kişilik Çataloğlu ailesi her yerde aranmaya başlanmış ve arama çalışmaları uzun süredir kesintisiz olarak devam etmişti. Jandarma ekiplerinin 5 kişilik aileyi arama çalışmalarında yanan 2 evin enkazında geride bıraktığımız gece ailenin cesetlerini kum elekleri ile aradığı öğrenildi.

BÜTÜN AİLEYİ ÖLDÜRÜP YAKMIŞLAR

Arama çalışmalarına devam eden ekiplerin enkaz altında yaptığı incelemeler sonrasında yeni deliller bulduğu ve bulunan delillerin incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği belirtilmişti. Alınan son bilgilere göre, yangın sonrası ortadan kaybolan ve yaklaşık 40 gündür aranmakta olan Çataloğlu ailesinin Adli Tıp’tan gelen inceleme sonuçlarına göre, yangın sonrasında hayvan hırsızları tarafından önce öldürüldükleri daha sonrada yakıldıkları belirlendi. Kayıp aile hakkında yapılan araştırmalarda deliller incelenmeye devam ederken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın da tüm detaylarıyla devam ettiği bilgisine ulaşıldı.