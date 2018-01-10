Eski Şırnak Milletvekili HDP’li Hasip Kaplan’ın ‘Demirtaş’ın yerine bir Türk göz dikmesin’ şeklindeki açıklamaları sonrasında HDP Genel Merkezi’nden ilk tepki geldi. Genel Merkez, Irkçı paylaşımları kınıyoruz’ diyerek tarafını seçti.



HDP eski Milletvekili Hasip Kaplan son yaptığı açıklamasında, ‘Demirtaş’ın yerine bir Türk göz dikmesin’ sözleriyle HDP içerisinde skandal bir tartışmaya yol açmıştı. Kaplan’ın bu açıklaması sonrasında HDP Genel Merkezi’nden gelen ilk tepki ise Hasip Kaplan’ın yaptığı açıklamaların ırkçı, ayrımcı ve ötekileştirici olduğu belirtilerek bu paylaşımların HDP anlayışı ile hiçbir ilgisinin olmadığı belirtildi.

‘TERBİYENİZİ TAKININ’

Yaptığı açıklamalar sonrasında HDP Genel Merkezi’nden gelen açıklamanın ardından sert çıkışlarına devam eden Hasip Kaplan, Kürt halkının verdiği oylarla HDP’nin barajı geçtiğini vurgulayan Kaplan, ‘Bana bakın Kürt halkının yüzde on bir oyuna saygınız yoksa benimde binde bir iradenize saygım yok, terbiyenizi takının, yoksa çok daha ağır konuşurum.’ şeklinde bir paylaşım daha yaptı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERDİ

HDP’li Hasip Kaplan’ın yaptığı açıklamalar sosyal medyanın da büyük şekilde tepkisini çekti. Kaplan, gönderisinin altına ‘Sırrı Süreyya Önder’den yanıt bekliyorum’ şeklindeki yorumuna öfkelenerek cevap olarak, ‘Sırrı gitsin film çeksin’ ifadelerini kullandı. Hasip Kaplan, hem partisi hemde sosyal medya kullanıcıları tarafından ırkçılık yaptığı belirtilerek eleştiri yağmuruna tutuldu ve yaptığı açıklamalar sosyal medyada da binlerce tepki aldı.