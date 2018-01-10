Meteoroloji’den Son Dakika Uyarısı geldi. Yarından itibaren Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya başlayacak. Buna bağlı olarak sıcaklıklarda da ciddi bir düşüş yaşanacak. Peki, kar bekleyen İstanbul’a kar yağacak mı? "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla soruluyor. İşte, Meteoroloji’den alınan son veriler ve hava durumu…

Kış aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyretmesinin ardından asıl kara kış geliyor. Yarından itibaren Türkiye’de soğuk hava etkisini gösterecek ve birkaç gün içinde de kar yağışı yurdun büyük bölümünde etkili olmaya başlayacak. Yağışlı havanın yarın yurda batıdan girmesi ile birlikte sıcaklıklarda da 8 – 10 derece bir azalma olacak.

HAVA SICAKLIKLARI 10 DERECE AZALACAK

Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları birkaç gün içerisinde 10 derece birden düşecek. Pazar günü itibari ile İstanbul’da hava sıcaklıklarının 6 dereceye inmesi bekleniyor. Pazartesi günü ise hava sıcaklıkları daha da düşecek ve yurdun büyük bölümünde kar etkili olacak.

İSTANBUL’A KAR GELİYOR!

Meteoroloji verilerine göre "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusunun yanıtı da belli oldu. İstanbul’a kar 15 Ocak günü yağacak. İstanbul’a yağacak olan karın kaç gün süreceği konusunda ise henüz bir açıklama yok.

YAĞMURLA BAŞLAYACAK KARA ÇEVİRECEK

Türkiye’nin batı kesimlerinde yarından itibaren başlayacak olan yağışlar, perşembe, cuma ve cumartesi devam edecek. Pazar akşama kadar İstanbul’da da etkili olacak yağmur, pazartesi günü yerini kar yağışına bırakacak.

İşte 5 günlük hava durumu;