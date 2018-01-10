İzmir Seyit Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan olay pes dedirtti. 20 lise öğrencisi kız, yine kendileri gibi lise öğrencisi olan 2 kızı demir çubuklarla dövdü. Olayda yaralanan lise öğrencisi B.G, kendisini döven kızların daha önce de ölümle tehdit ettiklerini söyledi.

İzmir Bornova Seyit Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan akıl almaz olayda, lise öğrencisi 2 kız, 20 kız öğrenci tarafından bayıltana kadar dövüldü. 2 kızın saçları çekildi, başlarına demir sopa ile vuruldu ve kolları ısırıldı. Baygın olarak ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan C.D. ve B.G, kendilerini öldüresiye döven kız öğrencilerden şikayetçi oldu.

KAFALARINA DEMİR SOPALAR İLE VURDULAR

Darp edilen öğrencilerden B.G yaptığı açıklamada, okulda başarılı bir öğrenci olduğunu bu nedenle de sevilmediğini söyledi. Olay günü bu sorunu çözmek için diğer öğrencilerin yanlarına gittiklerini söyleyen B.G, karşı tarafın kendilerine saldırdığını saçının çekildiğini, kollarının ısırıldığını ve başına demir çubukla vurulduğunu söyledi. Defalarca ölümle tehdit edildiğini de söyleyen B.G, öğrencilerin kendisine ‘Kafamız güzelken seni öldüreceğiz’ dediklerini iddia etti. Darp edilen diğer öğrenci C.D. ise tuvalette bulunan demir boru ile kafasına vurulduğunu 20 kişinin kendilerini tekmelediğini söyledi. Genç kızlardan B.G’nin babası Lütfi G. ise okul idaresinin kendilerine verdiği bilgide ‘Çocuklar aralarında şakalaşırken kızınız ortada kalmış’ dediğini söyleyerek Milli Eğitim Bakanlığı’ndan destek istedi. Lütfi G., okulda uyuşturucu kullanan öğrencilerin de olduğunu iddia etti.