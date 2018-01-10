Gülben Ergen ve Yeşim Salkım arasında uzun zamandır süren kavgada seviye giderek düşmeye başladı. Yeşim Salkım, yıllardan bu yana küs olduğu ve son aylarda skandal açıklamalarla kavgasının daha da büyüdüğü Gülben Ergen'i programına davet eden Seda Sayan’a verdi veriştirdi. Sosyal medya hesabından çektiği videoyu yayınlayan Salkım, "Seni geldiğin yere gönderirim" diyerek Seda Sayan’ı tehdit etti.

Seda Sayan, yeni başlayan programına ilk konuk olarak Gülben Ergen’i almıştı. Gülben Ergen ile kavgalı olan Seren Serengil ve Yeşim Salkım, Seda Sayan’a sert tepki gösterdi.

MAHALLE KAVGASINDAN FARKSIZ

Programda Seda Sayan’ın Gülben Ergen’i övmesine sinirlenen Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile tepkisini gösterdi. Yeşim Salkım, mahalle ağzı ile çektiği videoda, “Kadırgalı mısın madırgalı mısın nesin bilmem, ben de Arnavut kızıyım. Seni geldiğin yere gönderirim” ifadelerini kullandı. Seda Sayan ise Yeşim Salkım’dan gelen bu tehdide henüz bir yanıt vermedi.

SEREN SERENGİL SOSYAL MEDYADAN SİLMİŞTİ

Seda Sayan ile arası iyi olduğu bilinen ve Seda Sayan’a “Ablam” diyerek hitap eden Seren Serengil ise Gülben Ergen ile samimi tavırları nedeniyle Instagram hesabından silmişti.