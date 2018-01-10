Esed rejimi tarafından Suriye’nin İdlib şehrine yapılan saldırıların ardından İran Ankara Büyükelçisi Frad, bugün Bakanlığa geldi. İşte detaylar…

Suriye’nin İdlib şehrine Esed rejimi tarafından gerçekleştirilen saldırılar Ankara’yı harekete geçirdi. Ankara, İdlib şehrine gerçekleştirilen saldırılardan duyduğu rahatsızlıkla beraber bölgedeki gerginlik nedeniyle İran Ankara Büyükelçisi Frad’ı Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

EKİM AYINDAN BU YANA İHLALLER SÜRÜYOR

Öte yandan Esed rejiminin Ekim ayından bu yana aylardır Suriye’deki bölgelerde ateşkes ilan edilmesine rağmen saldırılarını devam ettirdiği ve bu saldırıların yoğunlaştığı belirtilmişti. Bu durum göz önünde bulundurularak dün Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov Dışişleri Bakanlığı’na çağırılmıştı.

ESED REJİMİ’NİN HEDEFİ KARAYOLUNU KONTROL ALTINA ALMAK

Esed rejiminin saldırılarına durmadan devam etmesinin en büyük nedeninin ise hedeflerinde Ebu Zuhur Hava Üssü’nü ele geçirmek ve Başkent Şam’ı ülkenin en büyük kenti Halep’e bağlayan Karayolu’nu kontrol altına almak olduğu belirtildi. Esed rejiminin bugüne kadar tam 14 köyü ele geçirdiği ve bu sayede askerlerinin hedeflerindeki hava üssüne yaklaştıkları belirtildi. Son olarak geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen hava bombardımanının ardından Ebu Zuhur Hava Üssü’ne daha da yaklaşıldığı belirlendi.

RUSYA’DAN AÇIKLAMA

Aynı zamanda Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz Cumartesi gününden bu yana Lazkiye’de yer alan hava ve deniz üssüne silahlı insansız hava araçları ile toplamda 13 saldırı girişimi olduğu ve bu saldırı girişimlerinin hepsinin önlendiği belirtildi.