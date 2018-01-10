Hollanda'da ırkçı Wilders'in partisinin Utrecht belediye meclis üye adaylarından Henk van Deun, skandal bir seçim vaadine imza attı. Deun, seçim vaadi olarak camileri yakıp yıkmayı önerdi.

Avrupa İslam konusunda durmadan yeni skandallara imza atıyor. Seçimlerde de ırkçılığa devam eden Hollanda, 21 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi camileri seçim vaatlerine alet etti.

CAMİLERİ YAKIP YIKIN

Bir çok ülke hala ders almamış olacak ki İslam karşıtı davranışlarına devam ediyor. Hollanda’nın yerel seçimleri öncesinde ırkçı Geert Wilders'in Özgürlük Partisi Utrecht Belediye Meclisi üyesi adaylarından Henk van Deun seçim vaadinde camileri kullandı. Deun, başta kentteki Ulu Cami olmak üzere ülkedeki bütün camilerin yakılıp yıkılması konusunda çağrıda bulundu.

“İSLAMI BİR DİN OLARAK GÖRMÜYORUZ”

Konu hakkında açıklama yapan Deun, "Biz camilerin yakılıp yıkılmasını tercih ediyoruz, İslam’ı bir din olarak değil, nazizm gibi bir ideoloji olarak görüyoruz ve Hollanda’da istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

TEPKİ GELİNCE ÖZEÜR DİLEDİ

Deun, gaza gelip söylediği bu sözlere sosyal medyadan tepki yağınca sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve yanlış kelimeler kullandığını söyleyerek özür diledi. Henk van Deun amacının "yakılıp yıkılması" yerine kapatılmasını istediğini söyledi.