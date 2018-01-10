Bim 12 Ocak 2018 Aktüel Ürünler Kataloğu ev ekonominize büyük katkı sağlayacak indirim ve fırsatlar ile yayında. Yeni yılda da sizi ve cebinizi düşünen Bim market 12 Ocak Cuma kataloğu içerisinde onlarca üründe büyük indirime gitti. Bim 12 Ocak 2018 aktüel ürünler kataloğu içerisinde bulunan indirimli ürünlerin neler olduğunu merak edenler haberimizin devamında bulabilirler…

Bim binlerce üründe yaptığı çok özel indirimlerle sizleri memnun etmeye devam ediyor. Muhteşem fırsatları değerlendirmek için sizde Bim aktüel 12 Ocak 2018 kataloğunu merak ediyorsanız haberimizde sizler için detaylı bir inceleme gerçekleştirdik. Son dönemlerin yükselen yıldızı haline gelen Bim market aktüel ürünler incelemesi haberimizin devamında sizleri bekliyor.

Bim aktüel 12 Ocak 2018 kataloğunun ilk sayfasında bu hafta 4’lü güvenlik kamerası paketi sadece 579.00 TL. Yine ilk sayfadan sunulan ürünler arasında yer alan Fakir Dik Durabilen süpürge sadece 99,00 TL. Chef’s 7 parça granit efektli tencere seti 114,90 TL, Saç tıraş makinesi 29,90 TL, Mısır patlatma tavası 3.95 TL fiyatı ile yine ilk sayfanın dikkat çeken ürünleri arasında yer alıyor.

Bim aktüel ürünler ikinci sayfasında ise bu hafta Erkek ayakkabı 39,90 TL, Elektrikli katmer sacı 49,90 TL, büyük boy çaydanlık 27,50 TL, Kaymaz taban kilim 19,90 Tl, Slikon yastık 6,50 Tl fiyatları ile dikkat çekiyor.

Bim 12 Ocak 2018 Aktüel Ürünler Kataloğunun üçüncü sayfasına baktığımızda ise çocukları çok mutlu edecek ürünler görüyoruz. Sallanan Sevimli Köpek ve Hero İlk Arabam ürünleri bu hafta sadece 44,50 TL fiyatı ile çocuklarınızı çok mutlu edecek. Sadece bu kadar değil daha bir çok üründe indirim bu haftanın Bim aktüel kataloğu içerisinde sizleri bekliyor olacak.