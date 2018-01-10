Zika Virüsü Amerika ülkelerinin ardından şimdi de Türkiye’de. Zika virüsünü taşıyan iki sinek türü olan Aedes aegypti ve AE. albopictus Türkiye’nin bazı bölgelerinde de görülmeye başlandı. Peki, Zika nedir, Zika virüsünden korunmak için ne yapmak gerekir.

İlk kez Güney Amerika’da görülen Zika Virüsü nedeniyle çok sayıda bebek mikrosefali adı verilen hastalıkla dünyaya geldi. Türkiye’de bugüne kadar 4 bebek bu hastalıkla doğdu. Fakat Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, Türkiye’nin Zika kabusu ile karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.

TÜRKİYE’NİN BAZI BÖLGELERİNDE VİRÜSÜ TAŞIYAN SİNEKLER GÖRÜLDÜ

Son alınan bilgilere göre Zika virüsünü taşıyan iki sinek türü olan Aedes aegypti ve albopictus Türkiye’nin bazı bölgelerinde yerleşik olarak yaşamaya başladı. Aedes aegypti türü olan sivrisinek özellikle Doğu Karadeniz, Batum, Gürcistan, Kırım yarımadasına görülüyor. AE. albopictus ise şu anda Türkiye’de çok daha yaygın. Batı Trakya ve İstanbul, Doğu Karadeniz’de Giresun’da aktif olarak görülen bu tehlikeli sineğin 5 ila 7 yıla kadar da Orta Anadolu’ya yayılacağı tahmin ediliyor. Sineğin adaptasyon yeteneğinin yüksek olduğu ve yayılımcı bir tür olduğu biliniyor. Aynı zamanda bu sinekler kış aylarında da yaşayabiliyor.

TEDBİRLER ALINACAK

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda bulguların oldukça önemli olduğu ve bu doğrultuda rapor hazırlanacağı belirtildi. Hazırlanacak olan rapora göre tedbirler belirlenecek.