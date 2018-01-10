Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerle ilgili yapılan son anket sonuçlarında birbirinden çarpıcı detaylar orta çıktı. Bugün yayımlanan anket sonuçlarında Ak Parti ve MHP’nin oyları dikkat çekerken, İYİ parti ise dibe vurdu.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçim konusunda yapılan anket sonuçlarını bugün Habertürk gazetesindeki köşesinden yayınlayan Fatih Altaylı, sonuçlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İYİ PARTİ BEKLEDİĞİNİ ALAMADI

Konsensus Araştırma Şirketi'nin patronu Murat Sarı tarafından yayınlanan son anket sonuçlarında ilk soru "İlk genel seçimde hangi partiye oy vereceksiniz?" oldu. Bu soruya verilen yanıtlar ise şu şekilde;

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE DE SONUÇ DEĞİŞMEDİ

Yine aynı ankette adayın kimliğine bakılmaksızın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi partiye oy vereceği soruldu. O yanıtlar ise şu şekilde oldu;

ANKET YAPILDIĞINDA BAHÇELİ AÇIKLAMA YAPMAMIŞTI

Söz konusu anket yapıldığında henüz MHP lideri Bahçeli AK Parti’ye destek açıklamasını yapmamıştı. Bu nedenle ankette MHP’nin de adayı gösterildi. Daha sonra açıklama yapan MHP lideri Bahçeli, 2019 yılında yapılacak olan seçimlerde Yeni Kapı ruhuna uygun olarak Erdoğan’ı aday göstereceklerini söyledi.

İYİ PARTİ ÇOK DİPTE KALDI

Meral Akşener’in partisi İYİ parti ise ankette adeta dibe vurdu. Büyük umutlarla kurulan ve yapılan anketlerde çok oy aldığı iddia edilen İYİ partinin listede dibi görmesi dikkatlerden kaçmadı.