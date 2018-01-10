Diyarbakır Dicle Üniversitesinde ameliyat olan 83 yaşındaki Zülfikar Doğanoğlu’nun anjiyo ameliyatının üstünden 3.5 saat geçtikten sonra doktorların hastaya stent takmayı unuttuklarını söylediği iddia edildi.

Alınan bilgilere göre, Dicle Üniversitesi’nde anjiyo ameliyatı olan 84 yaşındaki Zülfikar Doğanoğlu, ameliyatının üstünden 3.5 saat geçtikten sonra doktorların stent takmadığını öğrendi. Doğanoğlu’nun çocuklarına açıklama yapan doktorların babalarına stent takmayı unuttuklarını söyledikleri iddia edildi.

ÇOCUKLARINI ÇAĞIRARAK STENT TAKMAYI UNUTTUK DEDİLER

Diyarbakır Ergani ilçesinde yaşadığı öğrenilen 84 yaşındaki Zülfikar Doğanoğlu’nun rahatsızlanarak getirildiği Dicle Üniversitesi Kardiyoloji bölümünde yapılan muayenelerin ardından iki damarının da tıkalı olduğu ve anjiyo ameliyatına alındığı öğrenildi. Anjiyo işlemi sonrasında Doğanoğlu’nun doktorlarının aradan 3.5 saat geçtikten sonra hastanın oğlu Vedat Doğanoğlu’nu yanlarına çağırarak hastaya stent takmayı unuttuklarını söyledikleri iddia edildi. Olayla ilgili açıklama yapan Vedat Doğanoğlu, sabah saatlerinde babalarını hastaneye getirdiklerini ve doktorların anjiyo işlemini gerçekleştirmeden önce kendisini yanına çağırarak bir devlet stenti bir de Alman stenti olduğunu söylediğini kendilerinin Alman stentini tercih ettiklerini ve fiyatının bin 500 lira olduğunu söylediğini iddia etti. O parayı karşılayamayacaklarını söyleyen Vedat Doğanoğlu’nun babasına Devlet stenti takılmasını istediğini söylediği öğrenildi. Doktorların ameliyat sonrasına babasına Devlet stenti taktıklarını söylediğini belirten Doğanoğlu, aradan 3.5 saat geçtikten sonra yine kendisini yanlarına çağırarak hastaya stent takmayı unuttuklarını söylediğini iddia etti.