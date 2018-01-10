Sevgilisi ile Rus ruleti oynayan 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Korkunç olayın ardından genç kızın sevgilisi gözaltına alındı.

Brezilya'nın Gama kentinde yaşanan akıl almaz olayda iki sevgili Rus ruleti oynadı. Sıra ile tetiği çeken sevgililerden 18 yaşındaki genç kız kendisini vurdu. Polis, 18 yaşındaki Palloma Lima'yı sevgilisinin arabasının bagajında bulunca sevgili gözaltına alındı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan genç kız, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İddialara göre genç kız tesadüf eseri bulundu. Polis uygulama sırasında durdurduğu arabada kan olduğunu görünce arama yaptı ve bagajda genç kızı buldu. Kaçmaya çalışan 27 yaşındaki genç gözaltına alındı.

POLİS KAZA OLDUĞUNA İNANIYOR

18 yaşındaki Palloma Lima'nın ölümü polise göre kesinlikle kaza. Genç kızın boynundan yaralı olduğu ve olayda kullanılan silahında henüz bulunamadığı öğrenildi.