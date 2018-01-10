Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da ABD Büyükelçiliği önünde bulunan şüpheli paket nedeniyle panik yaşanıyor. Paketin ihbar edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Danimarka Polisi, alarm durumuna geçti. Alarmın nedeni ise Kopenhag'daki ABD Büyükelçiliği önünde bulunan şüpheli paket. Polis, Büyükelçiliğin etrafını güvenlik çemberine alırken, olay yerine bomba imha ekipleri de geldi. Şüpheli paketin içerisinde patlayıcı olup olmadığı konusunda ise henüz polisten bir açıklama yapılmadı.

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