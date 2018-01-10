İstanbul Bağcılar’da Yurtcan ailesinin 1 yaşındaki çocukları Bünyamin Yurtcan’ın kafası darbukaya sıkıştı. Aile çocuklarının kafasına sıkışan darbukayı çıkaramayınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri minik Bünyamin için seferber oldu.

İstanbul Bağcılar ilçesinde yaşayan Yurtcan ailesinin 1 yaşındaki oğulları Bünyamin Yurtcan’ın kafasına babasına ait olduğu öğrenilen darbuka sıkıştı. Darbukanın küçük çocuğun oyun oynadığı esnalarda kafasına sıkıştığı öğrenilirken anne ve baba tüm çabalarına rağmen çocuklarının kafasından darbukayı çıkaramadı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Anne ve babası minik Bünyamin’in kafasına sıkışan darbukayı çıkarmayı başaramayınca hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Babasına ait olan darbukayla oyun oynadığı sıralarda darbukayı kafasına geçiren Bünyamin Bebek, kafasının darbukaya sıkışmasıyla acı içinde ağlamaya başladı. Anne ve babasının çaresiz kaldığı anlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri Bünyamin bebeğin yardımına yetişti ve darbukayı çıkarmak için seferber oldu. Eve gelen itfaiye ekipleri Bünyamin bebeğin kafasına sıkışan darbukayı keserek bebeği darbukadan kurtardı. İtfaiye ekiplerinin operasyonu sırasında olay yerine sağlık ekipleri de yönlendirildi. Kafasındaki darbukadan kurtulan 1 yaşındaki Bünyamin Yurtcan ambulansa alınarak Bağcılar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede doktorların küçük çocuğa yaptığı sağlık kontrolleri sonrasında sağlık durumunun iyi olduğunu ve herhangi bir kesik veya yaralanma gibi durumun olmadığını belirledi. Minik Bünyamin sağlıklı bir şekilde ailesine teslim edilirken Yurtcan ailesi itfaiye ve sağlık ekiplerine teşekkürlerini sundu.