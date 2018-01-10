İstanbul Başakşehir’de bir Türkçe öğretmeninin kendisinden tuvalete gitmek için izin isteyen öğrencilerine ‘Psikopatım’ diyerek falçata çektiği ve tehditler savurduğu anlar panik yarattı. Yaşanan olay sonrasında velilerin okula koştuğu öğrenildi.

İstanbul Başakşehir’de yer alan bir okulda ders anında tuvalete gitmek üzere izin isteyen öğrencisine ‘Psikopatım’ diyerek falçata çeken ve tehditler savuran Türkçe öğretmeni hem öğrencileri hem de velileri korkuttu. Öğrencilerin durumu ailelerine haber vermesi üzerine okula akın eden veliler polis ekiplerine haber vererek öğretmenden şikayetçi oldu.

TUVALETE GİTMEK İÇİN İZİN İSTEYEN ÖĞRENCİSİNE FALÇATA ÇEKTİ

İstanbul Başakşehir’de bugün öğle saatlerinden sonra bir okulda meydana gelen olayda, Türkçe dersi sırasında öğrencilerinin kendisinden izin istediği öğrenilen R.C, bir anda öfkeyle bağırmaya başlayarak öğrencilerine falçata çekti. Öğrencilerine tehditler savuran ve falçatayla korkutan öğretmenin öfke dolu anları sonrasında öğrenciler hemen okul müdürünün yanına koşarak olayı anlattı. Bazı öğrencilerin olayı ailelerine anlatması sonrasında öğrenci velileri okula koştu. Polis ekipleri haber veren veliler büyük panik içerisinde çocuklarını beklemeye başlarken okula intikal eden polis ekipleri okul içerisinde inceleme başlattı. Olayın ardından okulun tatil edildiği öğrenildi.

ÖĞRENCİ VELİLERİ POLİS MERKEZİNE KOŞTU

Okulun tatil edilmesinin ardından bazı öğrenci velilerinin soluğu polis merkezinde aldığı öğrenildi. Veliler Türkçe öğretmeni R.C hakkında polis merkezinde de şikayetlerini bildirdi.