TV8 ekranlarının sevilen yarışması Yemekteyiz’de bugün Sevda Hanım rakiplerini evinde ağırladı. Arnavut olmasını sık sık dile getiren Sevda Hanımın rakipleri yemeklerinde de iddialı bir menü beklediklerini dile getirdi. Peki, Sevda Hanımın evinde neler yaşandı? Sevda Hanım rakiplerini nasıl ağırladı? Sevda Hanım rakiplerinden kaç puan aldı. İşte detaylar…

YEMEKTEYİZ 10 OCAK 2018 SEVDA HANIMIN EVİNDE NELER YAŞANDI?

Sevda Hanım bugünkü yarışında alışverişini zorda olsa zamanında tamamladı. Oldukça enerjik ve hareketli bir alış veriş sonrasında evine gelerek yemeklerini yapmaya başlayan Sevda Hanım ilk olarak tatlısının şerbetini yapmakla işe başladı. Daha sonra böreğinin hamurunu kendi elleri ile açan Sevda Hanım, yemeklerini dolu dolu 3 saatte vaktinde tamamladı. Evine gelen rakiplerine ilk olarak çorba ikramı yapan Sevda Hanımın çorbası genel olarak beğenilmedi ve yoğun sarımsaklı bulundu. Ara yemek olarak börek ve biber dolması ikramı yapan Sevda Hanımın böreği herkes tarafından oldukça beğenildi. Salatası da tam not alan Sevda Hanımın ana yemek ikramında sunduğu et sote ve tas kebabı beğenilmedi. Özellikle de Melike Hanım Sevda Hanımdan ana yemek olarak Arnavut ciğeri beklediğini ve hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Masada oldukça eleştiri alan Sevda Hanımın tatlısı da genel olarak beğenildi.

YEMEKTEYİZ 10 OCAK 2018 SEVDA HANIMIN PUAN TABLOSU

Gününü tamamlayan Sevda Hanım, Sumru Hanımdan 6, Melike Hanımdan 3, Uğur Beyden 4 ve Ömür Beyden 3 puan alarak gününü 16 puanla tamamladı. Yemekteyiz’de yarın yarışacak isim Uğur Bey olacak.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com