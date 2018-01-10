Çankırı’da Milli güreşçiye yapılan hareket herkesin tepkisi çekti. Milli güreşçinin elinde paspas tuvalet temizlediği görüntülerin ortaya çıkmasıyla Spor Bakanlığı harekete geçti ve olayla ilgili soruşturma başlattı.

Avrupa’da Milli Güreş Olimpiyat 3.’sü ve Dünya 2.’si olan İşitme Engelli Milli Güreşçi Seyfullah Karadeniz’in elinde pas pasla tuvalet temizliği yaptığı görüntüler ortalığı ayağa kaldırdı. Milli güreşçinin paspas yaparak milli takıma hazırlandığı iddiaları ise tepkileri daha da kızıştırdı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

İşitme engelli Milli Güreşçi Seyfullah Karadeniz’in Çankırı Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü’nde taşeron işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Avrupa Şampiyonasında Olimpiyat 3.’sü ve Dünya 2.’si olan Seyfullah Karadeniz’in elinde paspasla tuvalet temizlemesi sosyal medyada da büyük tepki aldı. Milli güreşçinin çalıştığı yerde tuvalet paspaslamaktan müsabakalara hazırlanamadığı belirtilerek olayın son bulması istendi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Olayın hızla yayılmasının ve büyük tepki çekmesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, harekete geçti ve söz konusu kurum hakkında soruşturma başlattı. Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Osman Aşkın Bak’ın verdiği talimatla Milli güreşçi Seyfullah Karadeniz’e paspas yaptıran kurum hakkında Bakanlık müfettişlerinin görevlendirildiği ve gerekenin yapılacağı belirtildi. Öte yandan Çankırı Güreşçiler Gençlik Derneği Başkanı Talip Dönmez’de yapılan bu muamelenin oldukça üzücü olduğunu söylediği ve bu tür davranışların ülke itibarını da zedelediğini belirttiği öğrenildi.