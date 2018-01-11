﻿ Eklem Ağrılarına Ev Yapımı Doğal Krem

Eklem Ağrılarına Ev Yapımı Doğal Krem

Kas ve eklem ağrıları bazen dayanamayacak derecelere gelebiliyor, gün boyu oturarak ya da ayakta çalışmak ikisi de neden olabiliyor eklem ağrılarına , bazen kutu kutu ağrı kesiciler bile çare olmaz bu ağrılara . Tam da bu ağrılara çare olacak evinizden eksik edemeyeceğiniz bir ağrı kesici krem tarifimiz var..

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Eklem Ağrılarına Ev Yapımı Doğal Krem
Eklem Ağrılarına Ev Yapımı Doğal Krem Tarih: 2018-01-11 Saat: 02:53:02
Güncelleme : 2018-01-11 02:53:02

Kas  ve eklem ağrıları bazen dayanamayacak derecelere gelebiliyor, gün boyu oturarak ya da ayakta çalışmak ikisi de neden olabiliyor eklem ağrılarına , bazen  kutu kutu  ağrı kesiciler bile çare olmaz bu ağrılara . Tam da bu ağrılara çare olacak evinizden eksik edemeyeceğiniz bir ağrı kesici krem tarifimiz var..

İlk olarak kullanılan malzemeleri  tanımakla başlayalım kremimize;
Hem dokusunun hem  de etkisinin iyi olması için bu iki malzeme çok önemli, kafur ve bal mumu. Kafur adını kafur ağacından alan yağ içinde kolayca eriyebilen beyaz yarı saydam bir maddedir. Çok nadir bulunduğu için sadece güvenilir aktarlardan almakta fayda var. Tedavi edici özelliği olduğu  için tıpta da bir çok kremde kullanılmaktadır.  Özellikle eklem ağrılarına iyi gelmekle birlikte öksürük ,balgam ve bronşit tedavisinde da etkili rol oynuyor.
Tahmin edeceğiniz gibi arılardan elde edilen bal mumu, ciltte oluşan çatlaklar ve yanıkları giderme konusunda oldukça etkili. Kremin kremsi  kıvama gelmesini sağlayan malzemelerden  biri olan bal mumunu yine aktarlarda bulabilirsiniz. 

Ve kremin yapımında kullanılacak olan diğer malzemelerimiz; Hindistan cevizi yağı, nane yağı, biberiye yağı ve okaliptüs yağı her biri ağrı dindirmede son derece faydalıdır.
Gelelim o mucize ağrı kesici kremimizin yapımına;

MALZEMELER;
2 kaşığı rendelenmiş bal mumu
1-1,5 yemek kaşığı kafur
3/4 su bardağı Hindistan cevizi yağı
10 damla nane yağı
4-5 damla biberiye yağı
4-5 damla okaliptüs yağı

YAPIMI;
Ocağın altını kısık ateşte açın ve ısıya dayanıklı bir kaba rendelenmiş balmumunu ve Hindistan cevizi yağını koyun tahta bir kaşık yardımı ile karıştırarak iyice harmanlanmasını  sağlayın ardından kafuruda ekleyerek karıştırarak  bir süre daha ısıtın. Malzemeler iyice karıştıktan sonra ocaktan alın ve  diğer yağları da ekleyerek  tahta kaşık ile kıvam alana dek son bir kez daha karıştırın. Krem haline gelen karışımı kapaklı bir kaba aktarın ama soğuyana kadar kapağını kapatmayın. Soğuduğunda kapağını kapatabiliriz ve kremimiz hazır…

KULLANIMI;
Hazırladığınız kremden fındık büyüklüğünde parçalar alın ve ağrıyan bölgeye masaj yaparak uygulayın.
Kremi uygulamadan önce mutlaka içindeki herhangi bir malzemeye alerjiniz olup olmadığından emin olun.
Doktorunuzun size uyguladığı bir tedavi yöntemi varsa kesinlikle yarım bırakıp , bu tür yöntemlere başvurmayın, ayrıca kronikleşmiş  ağrılarınız varsa bu doğal krem de olmak üzere bütün kremleri kullanmadan önce doktorunuza danışın. Bu krem sizi sadece eklem  ve kas ağrılarından kurtarır. Sağlık  riske atılmaz  kullandığımız ilaçlara  dikkat edelim..

 

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