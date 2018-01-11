Rutubet nedir? Neden olur? Rutubet ıslak havadaki su buharı miktarı demektir. Sıcak havanın içinde tutabildiği su miktarı soğuk havaya göre daha fazladır. Sıcak ve nemli havanın içindeki fazla su soğuk cisimlere değdiği zaman yoğuşarak nem oluşturur bu nemin bu nemin fazla birikmesi de rutubete neden olur. Rutubetin temel nedeni evin iyi yalıtılmamış olmasından kaynaklanır. İç ortam ve dış ortam arasında gerçekleşen ısı farklılıkları rutubete neden olur. Evinizdeki rutubeti gidermenin en etkili yolu dış cephe izolasyon çalışması olur. Ama bunun dışında size alternatif çözümlerden bahsedelim;

Rutubet Oluşumu Nasıl Engellenir?

Daha sıcak aylara göre evimizi sık havalandıramasak da her güm mutlaka 5 dakika da pencerelerimizi açıp evimizi havalandırmaya dikkat edin. Yemek yaparken davlumbaz ya da aspiratörünüzü mutlaka çalıştırın, eviniz de davlumbaz yâda aspiratör bulunmuyorsa pencerenizi açarak havalandırın ki yemek yaparken çıkan buhar evde kalmasın. Doğal gaz ya da kalorifer peteklerinin önünün açık olmasına dikkat edin, evin içinde çamaşır kurutmayın ancak Başka imkânınız yoksa pencere açık olacak şekilde kurutun.

KARBONAT

Hemen her alanda işimize yarayan karbonat burada da gösteriyor kendini, rutubete karşı alınacak önlemlerde de ilk sırayı alıyor. Eviniz de rutubet oluşan ya da oluşabilecek noktaları belirleyin ve bir kesenin içindeki karbonatı ağzı açık şekilde bu noktalara bırakın, karbonat nemi içine hapseder ve bu sayede rutubet oluşumunu engeller.

KEDİ KUMU

Kedi kumunun da karbonat gibi nemi emici özelliği vardır bir kase içine kedi kumu koyarak rutubet oluşabilecek köşelere koyabilirsiniz.

TUZ LAMBASI

Kaya tuzu lambası son yollarda adına sık rastladığımız kaya tuzu lambası stres ve yorgunlukla başa çıktığı gibi rutubetle de başa çıkmayı biliyor. Kaya tuzu lambasını aktarlarda bile bulabiliyoruz artık denemenizi öneririz.

RUTUBET LEKELERİNDEN KURTULMAK İÇİN; SİRKE

Rutubetten geriye kalan maalesef inatçı lekeler oluyor, karbonat ev temizliğinde başvurulan en doğal yöntemlerden olan sirke ile bu inatçı lekelerden kurtulabilirsiniz. 1e1 ölçü olmak şartıyla su ve sirkeyi bir kovaya hazırlayın ve lekeleri nazikçe temizleyin lekelerin azaldığını göreceksiniz eğer lekelerden tek seferde kurtulamazsanız bu işlemi her gün tekrarlayın.

LİMON KOLONYASI

Sirkeyle aranız iyi değilse limon kolonyasıyla da kurtulabilirsiniz rutubet lekelerinden bir sprey şişesine limon kolonyasını doldurun ve rutubetli bölgelere sıkın ve bir müddet bekletin daha sonra tekrar limon kolonyası sıkın ardından bir bez yardımıyla nazikçe silin, temizlediğiniz alanları ıslak bırakmamaya dikkat edin.

LİMON TUZU

Limon kolonyasından daha doğal bir çözüm yolu arıyorsanız size limon tuzunun tavsiye edebiliriz. Bir tencereye limon tuzlarını koyup üstlerini geçecek kadar su ekleyin ve limon tuzları eriyene kadar ıstın. Ardından bir sünger yardımıyla rutubetli bölgeye uygulayın. Bir süre bekledikten sonra temiz bir bez yardımıyla ovarak bütün lekelerden kurtulun.