Samsun'da özel bir hastanede yaşanan skandal olayda, yenidoğan bebeğin ağlamasından rahatsız olan hemşire, bebeğin ağzını sıkı sıkı kapattı. Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntülerde hemşire bebeğin kıpkırmızı olmasına da aldırmıyor.

Samsun'da özel bir hastanede hemşirenin yenidoğan bir bebeğe yaptıkları görenleri hayrete düşürdü. Ağlayan bebeğe adeta işkence yapan hemşire, bebeğin ağlamaktan kıpkırmızı olmasına aldırmadan ağzını kapatıyor.

BEBEĞİN AĞZINI KAPATTI

Samsun'da özel bir hastanenin yeni doğan ünitesinde yenidoğan bebeklerle ilgilenen 2 hemşire, bebeklerden birinin ağlamaya başlaması ile büyük bir skandala imza attı. Hemşirelerden biri yenidoğan bebeği oyuncak gibi tutup yatağına yatırırken, bir diğeri de onu kaydetti.

AĞLAMAKTAN KIPKIRMIZI KESİLDİ

Hemşire, bebeği susturmak için önce ağzını kesti, ardından da ağzını kapattı. Ama bebek bu hareketlerin ardından daha fazla ağlamaya başladı. Stajyer hemşire bebeğin ağzını kapattığı sırada 'Sonrasında linç ediyorlar' ifadelerini kullandı. O sırada videoyu çeken hemşire bir an nasıl bir hata yaptıklarını anladı ama diğer hemşire devam etti.