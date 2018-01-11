Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM Sibirya soğukları ile beraber tüm Türkiye’nin kar yağışı altına girmesinin beklendiğini duyurdu. Türkiye soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken kar yağışı da soğuk havayla birlikte yurda giriş yapacak. İşte meteoroloji ve AKOM tahminlerine göre kar yağışının başlayacağı gün…

Meteoroloji ve AKOM’dan gelen yeni hava tahminlerine göre yurt genelinde soğuk hava dalgası Sibirya’dan gelecek olan yoğun soğuklarla birlikte kar yağışını da beraberinde getirecek. Hafta sonu havaların soğumasıyla beraber kar yağışının da yüzünü göstermesi bekleniyor.

İSTANBUL’DA PAZAR GÜNÜNE DİKKAT

İstanbullular kar yağışının ne zaman başlayacağını merak ederken meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre, Pazar günü sabah saatlerinde karla karışık yağmur tahmini olduğu Pazar gecesinde ise karla karışık yağmurun yerini kar yağışına çevirmesinin beklendiği belirtildi. İstanbul’da Pazar günü başlayacak olan soğuk havanın Pazartesi ve Salı günleri tüm yurdu etkisi altına alması ve üç gün boyunca etkili olması bekleniyor.

AKOM’DA UYARI YAYINLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ardından Afet ve Koordinasyon Merkezide bir uyarı yayınladı ve uyarısında, hafta sonunda Sibirya üzerinden gelecek olan yoğun soğuk havalarla beraber İstanbul ve tüm yurdun bu soğuk havaların etkisi altına gireceğini ve İstanbul’a hafta sonu itibari ile başlayacak olan kar yağışının üç gün sürmesinin beklendiğini belirterek vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.