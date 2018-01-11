Irak'ın başkenti Bağdat bu defa 5,5 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Peki, Irak’ta meydana gelen şiddetli depremde can veya mal kaybı yaşandı mı?

Irak'ın başkenti Bağdat’ta 5,5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Henüz depremin merkez üssü bilinmezken Bağdat ve Erbil başta olmak üzere bir çok kentin sallandığı öğrenildi.

YEREL SAATLE 10.00’DA GERÇEKLEŞTİ

Reuters haber ajansı tarafından son dakika haberi olarak geçilen deprem, Avrupa Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından 5,5 şiddetinde açıklandı ve saat 10.00’da meydana geldiği belirtildi.

ONLARCA ŞEHİR HİSSETTİ

Son alınan bilgilere göre depremin merkez üssü Irak-İran sınırı. Başta başkent Bağdat olmak üzere deprem çok sayıda şehirde hissedildi. Bu sabaha karşı da Irak’ın komşusu İran’da 5.1 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. Her iki depremde de can ve mal kaybı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.