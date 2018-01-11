Nihat Hatipoğlu’nun ATV ekranlarında yayınlanan programının canlı yayınına telefon bağlantısı gerçekleştiren kadın izleyicinin sorusuyla büyük şok yaşadı. Kocası evden gittikten sonra evde onun kılığında birilerini gördüğünü söyleyen kadın izleyici hem ekran başındaki hem de stüdyodaki izleyenlerin tüylerini ürpertti.

Nihat Hatipoğlu’nun ATV ekranlarında canlı yayınlanan ‘Kur’an ve Sünnet’ programına telefon bağlantısı gerçekleştiren ve ismini vermek istemeyen bir kadın izleyici Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’na sorduğu soruyla herkesin tüylerini ürpertti.

ÜÇ HARFLİLERLE İLGİLİ SORUSU ŞOK ETTİ

Canlı yayına telefonla bağlanan kadın izleyici ismini vermek istemediğini belirterek Hatipoğlu’na, kocasının evden işe gittikten sonra evin içinde kocasının kılığına girmiş birkaç kişiyi gördüğünü ve besmele çektiğinde ortadan kaybolduklarını söylerken bunun nedenini sordu.

NİHAT HATİPOĞLU’NDAN ŞAŞIRTAN SORUYA CEVAP

Kadın izleyici tarafından gelen soruya oldukça şaşırdığı görülen Nihat Hatipoğlu’nun soruya verdiği cevapta, bu tür şeylerin uyku halindeyken görülebilir şeyler olduğunu ancak uyku dışında da bu tür hallerin devam edebildiğinin görüldüğünü belirtti. Görünen varlıklar gibi görünmeyen varlıkların olduğuna inanıldığını ve kabul edildiğini söyleyen Hatipoğlu bu duruma Cin Suresi ile örnek verdi. Bu tür varlıkların insanlarla durup dururken temasa geçmeyeceğini söyleyen Hatipoğlu, kadın izleyicisine o varlıkları hayal dünyasından çıkartması gerektiğini ve Allah’a sığınarak dua etmesi gerektiğini söyledi.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com