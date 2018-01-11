Müge Anlı 11 Ocak 2018 Son Bölüm ile yine izleyenleri ekran başına kilitledi. Her bölümde kayıpları bulan, yıllardır görüşmeyen aileleri birbirine kavuşturan, cinayetlerin aydınlatılmasına yardımcı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Ocak 2018 canlı yayınında Deniz Demir cinayetinde flaş gelişmeler yaşandı. Deniz Demir cinayetinde Siyasettin Özaydın’ın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. İşte, Müge Anlı 11 Ocak 2018 Son Bölümde yaşananlar…

ATV’nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Ocak 2018 son bölüm ile bugün ekranlara geldi. Afrika’da doğan ve 27 yaşında olan Sabrına babasını buldu. Sabrına’nın babasının Kırşehirli Sefayi Kaya’nın kızı olduğu DNA testi sonucunda anlaşıldı. Aile canlı yayında büyük sevinç yaşadı. İşte, Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Ocak 2018 son bölümde yaşananlar…

DENİZ DEMİR CİNAYETİNİN İLK DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Bugün Deniz Demir cinayetinin ilk duruşması Rize Adliyesi’nde bugün görülüyor. Duruşmaya Hakime Demir ve Siyasettin Özaydın’ın ailelerinden kimse katılmazken, Deniz Demir’in ailesi Bursa’dan Rize’ye gelerek duruşmaya katıldı. Siyasettin Özaydın mahkemede oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyasettin Özaydın’ın mahkemenin basına kapalı gerçekleşmesi talebi de mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Suçlamaları kabul etmeyen Siyasettin Özaydın, Hakime Demir ile olan ilişkisini ve bebeğin kendisinden olduğunu da reddetti. Siyasettin Özaydın ve Hakime Demir’in bebeğine yapılan DNA testi sonucunda bebeğin babasının Siyasettin Özaydın olduğu belirlenmişti. Fakat Siyasettin Özaydın bu DNA sonucunu da kabul etmedi.