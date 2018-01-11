Çocuğa şiddet, artık pes dedirte noktalara ulaştı. 3 yaşındaki kızının bacağını morartan, elini ısıran cani baba, hayatları zinadan dönen eşinin şikayeti ile yakalandı.

İstanbul’da 3 yaşındaki kızı ile birlikte polise başvuran bir anne, 4 yıl önce evlendiği kocasından evlendiği günden bu yana şiddet gördüğünü ve artık kızına da şiddet uygulamaya başladığını belirterek şikayetçi oldu.

HER GECE YASTIĞIN ALTINDA BIÇAKLA UYUYOR

Kadın, kocasının kendisini ve kızını öldürmesinden endişe ettiği için her gece yastığının altında bıçakla uyuduğunu söyledi. Talihsiz kadın yaşadığı acı dolu hayatı anlatırken, bundan sonrasında sadece kızı ve kendisi için bir hayat istediğini çocuğu için çalışıp kazanacağını söyledi. Çocuğun hem fiziksel hem de psikolojik şiddete maruz kaldığını belirten kadın, küçük kızın babasından ilgi ve sevgi beklediğini ancak cani babanın çocuğa 'sen benim ruhumu daraltıyorsun' diyerek kendisinden uzaklaştırdığını söyledi.

CANİ BABA KISA SÜRE İÇERİSİNDE YAKALANDI

Kadının şikayeti üzerine harekete geçen polis, işkence gören kız ve annesini polis merkezine götürdü. Polis tarafından yakalanan cani baba, gözaltına alındı.