Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm fragmanında izleyenleri şoke eden bir sahne dikkat çekti. Yeni bölümde Turgut Alp, Sancar'ın hedefi olacak. Peki, Diriliş Ertuğrul Yeni Bölümde Turgut Alp ölecek mi? Dizinin be Turgut Alp’in hayranları şimdi bu sorunun yanıtını merak ediyor… İşte Merak Edilen Sorunun Yanıtı!

TRT 1’de izlenme rekorları kıran dizi Diriliş Ertuğrul 101. yeni bölüm ile dün akşam ekranlara geldi. Son bölüme damga vuran anlar ise Titan'ın Samsa'yı şehit ettiği anlar oldu. Samsa’nın ölümünün ardından Ertuğrul Bey yeni bir plan hazırladı. Şehidin yası ise Obada herkesi gözyaşlarına boğdu.

TURGUT ALP ÖLECEK Mİ?

Ertuğrul Bey, düşmanları ile mücadele etmek için artık yeni bir plan kurmuştur. Bahadır Bey ve oğlu ise Çavdar obasını ele geçirdikten sonra Turgut Alp ile Aslıhan'ı esir almıştır. Sosyal medya ise Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm fragmanında Sancar'ın Turgut'a kılıç çetiği sahneyi konuştu. Sosyal medya, bu sahnenin hemen ardından ayağa kalktı ve '' Turgut Alp ölecek mi'' soruları sorulmaya başlandı.

TARİHE BAĞLI KALINIRSA TURGUT ALP ÖLMEYECEK

Diriliş Ertuğrul dizisinin geride kalan birçok bölümünde Turgut Alp karakteri defalarca ölümden döndü. Hatta geçtiğimiz bölümlerden birinde, Aslıhan Hatun ile düğün gecesi Turgut Alp zehirlenmiş ve izleyenler büyük bir endişe yaşamıştı. Tarihte de var olan Turgut Alp, dizide tarihe bağlı olarak ilerlenmesi durumunda bu bölümde de ölmeyecek.