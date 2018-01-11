Güney Afrika’da 5 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde 2 adamın tecavüzüne uğradığı öğrenilen hamile bir kadın dehşet veren olaydan kendisine tecavüz eden adamlardan birinin cinsel organını ısırarak ellerinden kurtulabildi.

Güney Afrika’da yaşanan mide bulandıran olay 5 yaşındaki bir çocuğun gözleri önünde gerçekleşti. 5 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde 2 adamın tecavüzüne uğrayan talihsiz kadın kendisini tecavüzcülerinden birinin cinsel organını ısırarak kurtarabildi. Cinsel organını ısırdığı adamın yaralanmasını sağlayan hamile kadın 2 tecavüzcünün elinden zor kurtuldu.

POLİS EKİPLERİ ALARMA GEÇTİ

Yanındaki 5 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde 2 adamın tecavüzüne uğrayan ve canını zor kurtaran hamile kadının başına gelenler polis ekiplerini alarma geçirdi. Kadının tecavüzcülerden birini cinsel organından yaraladığı bilgilerine ulaşan polis ekiplerinin ülkedeki tüm hastaneleri tespit altına aldıkları ve hastanelere yapılan uyarılarda, cinsel organından yaralanmış şekilde hastaneye başvuru yapan bir şahıs olduğunda hemen polis ekiplerine haber verilmesini istedi.

BIÇAK ÇEKEREK TECAVÜZ ETMİŞLER

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan talihsiz kadın, yanındaki 5 yaşındaki çocuğuyla birlikte hamile olduğundan dolayı Mpumalanga şehrinde bir kliniğe gitmek üzere yola çıktığını söylediği ve yolda ilerlerken otostop çektiğini arabayla yanında duran 2 adamın kliniğe bırakma teklifini kabul ettiğini söylediği öğrenildi. Arabaya bindikten sonra adamların kendisine bıçak çektiğini söyleyen kadın, adamların kendisini götürdüğü bir tarla kenarında tecavüze uğradığını aktardı. Tecavüzcülerden birinin cinsel organını ısırarak adamı yaralayan hamile kadın bu sayede ellerinden kurtulduğunu söyledi.