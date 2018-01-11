Şanlıurfa Siverek ilçesinde görev yapmakta olan Necmettin öğretmen tatil için memleketi Gümüşhane’ye döndüğü sıralarda PKK’lı teröristler tarafından kaçırılarak şehit edilmişti. Şehit Necmettin öğretmenin babası oğlunun görev yaptığı okulu ziyaret ederek öğrencileri gözyaşlarına boğdu.

Görev yaptığı Şanlıurfa Siverek’ten tatil için memleketi Gümüşhane’ye ditmek için yola çıkan ancak PKK’lı teröristler tarafından kaçırılarak Tunceli Pülümür’de şehit edilen Necmettin Yılmaz’ın babası Halit Yılmaz, oğlunun görev yaptığı okulu ziyaret ederek öğrencilerle tek tek ilgilendi.

ÖĞRENCİLER GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın babası Halit Yılmaz, oğlunun okuluna yaptığı ziyaretle herkesi duygulandırdı. Oğlunun öğrencileri ile bir araya gelen baba Halit Yılmaz, öğrencilerle kucaklaşırken gözyaşları sel oldu.

ÖĞRENCİLERE ÖĞÜTLER VERDİ

Baba Halit Yılmaz, öğrencilerle buluştuğu anlarda gözyaşlarına boğulurken şehit düşen oğlu Necmettin Yılmaz’ın çocukluğuna dair anılar anlattı. Öğrencilerle tek tek ilgilenerek hepsine çok çalışmalarına dair öğütler veren Halit Yılmaz, gazetecilere verdiği röportajda oğlunun şehadete ermesinden dolayı övündüklerini söyledi. Oğlunun onuru ve şerefiyle öldüğünü söyleyen baba Halit Yılmaz, oğlunun şehit düşmesini hiçbir zaman ceza olarak görmediklerini söyledi. Bu okulda oğlunun bir eseri olduğunu söyleyen Yılmaz, oğlunun öğrencilerinin de kendisinin evlatları olduğunu sözlerine ekledi. Oğlunun öğrencilerini ziyaret etmeye geleceğini belirten Halit Yılmaz, çocukların tek tek alınlarından öptüğü anlarda her iki tarafta da gözyaşları sel oldu aktı.