Muğla'nın Bodrum ilçesinde 6 Ocak günü ortadan kaybolan ünlü Gumsal Beach Club'ın işletmecisi ve pastaneler zinciri sahibi iş adamı Ali Özdemir AKUT tarafından kurulan özel ekiple her yerde aranıyor. Ancak aramalar boyunca hala ünlü işadamının izine rastlanamadı.

Bodrum’da 6 Ocak tarihinde kaybolan 46 yaşındaki ünlü işadamı Ali Özdemir’den hala bir haber yok. Ünlü işadamını bulmak için Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ekibi 18 kişi ile arama yapıyor. Çırkan mahallesinde Özdemir’in otomobili park halinde bulundu. Ekipler aramalarını bu bölgede ve Pedasa Dağı'ndaki geniş bir alanda yürütüyor.

6 OCAK’TA KAYBOLDU

Ali Özdemir, Bodrum'un Bitez Mahallesi'ndeki ünlü Gumsal Beach Club'ın işletmeciliğini yapıyor ve aynı zamanda pastaneler zinciri de bulunuyor. Evli ve 1 çocuk babası Özdemir'den geçtiğimiz 6 Ocak gününden bu yana haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. Yapılan çalışmalarda ünlü işadamının aracı Çırkan Mahallesi'nde park halinde bulundu. Yapılan parmak izi incelemesinin ardından arama çalışmaları da bu bölgede yoğunlaştı.

HERKESE SMS GÖNDERİLDİ

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü işadamını bulabilmek için herkesin telefonuna fotoğrafın da yer aldığı "Kayıp Ali Özdemir, 1.75 boyunda, 90 kilo ağırlığında, buğday tenli, kumral, kısa saçlı, kirli sakallı, ele gözlü. Kaybolduğunda üzerindeki kıyafet bilinmiyor. 6 Ocak 2018 tarihinden itibaren Bodrum ilçemizden kayıptır" şeklinde bir SMS göndererek yardım istedi.

HER TAŞIN ALTINA BAKILIYOR

Ünlü işadamını bulabilmek için 18 kişilik AKUT Bodrum Ekibi de bu sabah saatlerinden itibaren arama çalışmalarına katıldı. Ali Özdemir, Çırkan Mahallesi'ndeki ormanlık alan ile Pedasa Dağı'nda aranıyor. Ekipler iş adamını bulabilmek için her taşın altına bakıyor. Ancak henüz arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı.