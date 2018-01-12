12 Ocak 2018 güncel altın fiyatları belli oldu. 2017 yılının son aylarında altın fiyatlarının rekor kırması ile birlikte Darphane'nin altın üretiminde de yüzde 70 artış yaşandı. Peki, 12 Ocak 2018 altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın bugün kaç lira? Bugün gram altın fiyatları ne kadar? İşte altın piyasasında yaşanan son gelişmeler ve 12 Ocak 2018 güncel altın fiyatları…

12.11.2018 güncel altın fiyatları ne kadar sorusu herkes tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar altına yatırım yapmak ya da hediyelik olarak altın almak için altın fiyatlarını güncel olarak takip ediyor. Son dönemlerde durgun bir seyir izleyen altın, bugün ne kadar oldu? Kapalıçarşı’da altın fiyatları ne kadar? 12 Ocak 2018 altın ne kadar? Çeyrek altın 12.01.2018 günü kaç lira? 12 Ocak 2018 gram altın fiyatları ne kadar? 12 Ocak günü altın piyasası hakkında merak edilen her şey haberimizin devamında…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 12 OCAK 2018

Bugün gram altın fiyatları güne düşüşle başladı. Ancak daha sonra yeniden yükselerek 160,6 lira seviyesinde dengeyi buldu. 1 Aralık’tan bu yana en yüksek seviyesini dün gören altın, 62,1 liraya kadar yükselmişti. Ancak günün ilerleyen saatlerinde değer kaybeden altın, 161 lira ile günü kapatmıştı. Çeyrek altın ise bugün 257,31 TL’den alınıyor, 263,13 TL’den satılıyor. Yarım altının fiyatı ise bugün Kapalıçarşı’da 513,01 Lira alış, 526,26 Lira satış fiyatı ile işlem gördü. Cumhuriyet altını bugün 1.069,00 Liradan alınırken, 1.079,00 Liradan satılıyor.