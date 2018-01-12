Reyting Sonuçları 11 Ocak Perşembe günün için belli oldu. Her akşam olduğu gibi 11 Ocak 2018 Perşembe günü de reytingler TV izleyicisi tarafından merakla takip edildi. Peki, bu akşam hangi yapımlar reyting mücadelesi verdi? 11 Ocak Perşembe Reytingleri birincisi kim oldu? 11 Ocak 2018 Perşembe reytinglerinde Bizim Hikaye Mi, Vatanım Sensin Mi Birinci Oldu?

TV izleyicisi sevdikleri dizilerin yeni bölümlerine bir hafta yılbaşı arasının ardından kavuştu. Perşembe gecesi reyting mücadelesi yine kıran kırana geçti. Kanal D’de efsane dizi Vatanım Sensin, Fox Tv’de ise yeni sezonun iddialı dizilerinden Bizim Hikaye reyting yarışında kıyasıya bir rekabet içine girdi. Peki, 11 Ocak Perşembe reytingleri nasıl şekillendi? 11 Ocak 2018 reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu? 11 Ocak Perşembe Vatanım Sensin mi, Bizim Hikaye mi reyting birincisi oldu? İşte merak edilen soruların yanıtı…

VATANIM SENSİN REYTİNG BİRİNCİSİ OLDU

Kanal D’nin izlenme rekorları kıran dizisi Vatanım Sensin 11 Ocak Perşembe Reytinglerinde yine birinciliği kimseye kaptırmadı. Başrollerini Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin paylaştığı iddialı dönem dizisi Vatanım Sensin yeni bölümü ile bu hafta da zirveye oturmayı başardı.

BİZİM HİKAYE’DE FİLİZ BÜTÜN GERÇEKLERİ ÖĞRENDİ

Fox TV’nin sevilen dizisi Bizim Hikaye ise reyting sıralamasında ikinci sırada yer aldı. Filiz, artık Barış’ın hırsız olduğunu öğrendi. Cemil’in Barış’ı çocuklarla tehdit ettiğini de öğrenen Filiz çılgına döndü. Ancak Barış’ın geçirdiği kaza Filiz’i bir kez daha hastaneye çekti.