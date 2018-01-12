Uzun bol muhabbetli sofraların vazgeçilmezidir mezeler. Çeşit çeşit mezelerin olduğu masada çok da önem verilmez diğer yemeklere. Bazen bir çorba bile yeter mezelerin yanında lezzete ortak olmaya.

Çeşit çeşit el ile hazırlanan mezelerdeki tadı dışarda yediğiniz mezelerde bulamazsınız hiçbir zaman. İşte size özel akşam yemeklerinizi taçlandıracak birbirinden lezzetli meze tarifleri…

Yoğurdun En Güzel Hali; Haydari:

MALZEMELER:

500 gram süzme yoğurt

500 gram beyaz peynir

2 diş sarımsak

Yarım çay bardağı ince çekilmiş ceviz içi

Yarım çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı nane

4 yemek kasığı zeytinyağı

YAPIM AŞAMASI:

İlk olarak beyaz peynirimizi rendeleyelim. Daha sonra bir karıştırma kabına süzme yoğurdu ve rendelediğimiz beyaz peyniri alalım. Sarımsakların kabuğunu soyalım ve havanda üzerine biraz tuz serperek güzelce dövelim. Dövülmüş sarımsakları da yoğurt ve peyniri koyduğumuz kaba ilave edelim. Uygun bir tavaya zeytinyağını alıp kızdıralım. Kızan yağa cevizleri ekleyip iki dakika kadar karıştıralım ve naneleri de ilave edelim. Nanelerin kokusu çıkmaya başladığında tavayı ocaktan olalım. Nane ve ceviz karışımını da diğer malzemelerin bulunduğu kaba ekleyelim ve hepsini iyice karıştıralım. Hazırladığımız haydariyi soğuk olarak servis edebiliriz. Afiyet Olsun.

Aşk Acısı Çekenlere; Acılı Ezme:

MALZEMELER:

3 tane büyük boy domates

3 tane yeşil sivri biber 3 diş sarımsak

6 tane taze soğan

Yarım demet maydanoz

1 tane taze sıkılmış limon suyu

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı nane

2 çay kaşığı kırmızıbiber

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı nar ekşisi

YAPIM AŞAMASI:

Bütün malzemeleri bol su ile güzelce yıkayalım. Sivri biberlerin çekirdeklerini temizleyelim ve minik minik doğrayalım. Domateslerin kabuklarını soyalım ve onları da minik minik doğrayalım. Maydanoz ve taze soğanları da kesme tahtasında ince ince kıyalım. Sarımsakları tuz ekleyerek havanda dövelim. Biber salçasını küçük bir karıştırma kabına alalım, üzerine limon suyu, zeytinyağı ve nar ekşisini ilave edip güzelce karıştıralım. Ardından tüm malzemeyi uygun bir kapta iyice karıştıralım. Acılı ezmemiz hazır. Afiyet Olsun.

Patlıcan Varsa; Şakşuka:

MALZEMELER:

3 tane orta boy patlıcan

1 tane orta boy kuru soğan

2 tane orta boy yeşil sivri biber

2 tane büyük boy domates

1 tatlı kaşığı domates salçası

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Çeyrek demet maydanoz

Yarım çay kaşığı tuz

1 su bardağı sıcak su

Kızartmak için;

1 su bardağı zeytinyağı

YAPIM AŞAMASI:

Bütün sebzeleri güzel bir şekilde yıkayalım. Alacalı bir şekilde soyduğumuz patlıcanları küp küp doğrayalım. Ardından domatesleri de kabuklarını soyup onları da küp küp doğrayalım. Yeşilbiberlerin çekirdeklerini temizleyerek yarım aya benzer şekilde doğrayalım. Son olarak kuru soğan ve sarımsağı da minik küpler halinde doğrayalım. Böylece bütün malzemeleri kullanıma hazır hale getirmiş olduk. Uygun bir tencereye zeytinyağını koyup yağı kızdıralım. Kızan yağa patlıcanları ekleyip kızartalım. Kızarttığımız patlıcanları bir havlu kağıt üzerine alıp fazla yağdan arındıralım. Ayrı bir tavaya zeytinyağı koyup kızdıralım, kuru soğan ve sarımsağı kavuralım. Kavrulmaya devam eden soğan ve sarımsağa yeşilbiberleri, domatesleri ve domates salçasını da ekleyerek suyunu çekene kadar kısık ateşte kavurmaya devam edelim. Tam kıvama gelmesi için son olarak içine sıcak su ve tuzu da ilave edip karıştıralım. 5 dakika bu şekilde kaynayıp koyulaşan sosu bir kenarda yağı süzülen patlıcanlarla iyice harmanlayalım. Şakşukamız hazırdır. Afiyet Olsun.