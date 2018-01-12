Geleneksel sofralarımızın öne çıkan ara sıcaklarımızdan biridir zeytinyağlı biber dolması. İçi için konulan bol kuru soğan lezzetini arttırdığı gibi bolca vitamin de verir.

Biberini sevmeyen çocuklar bile içini yer pilav niyetine. Ve hala çocukluğundan kalma alışkanlığı ile bu şekilde yiyen büyükler bile vardır eminiz ki. Pirinci hafif diri kalacak şekilde kavrulur ya da çiğ olarak da doldurulabilir. Üzerine yoğurt eşliğiyle damaklarda unutulmaz bir tat bırakır.

MALZEMELER:

10 tane orta boy dolmalık biber

3 tane orta boy kuru soğan

1 buçuk su bardağı pirinç

6 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı nane

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 su bardağı sıcak su

1 tane orta boy domates( dolmaların üzerini kapamak için)

YAPIM AŞAMASI:

Dolmalık biberlerimizin sap kısımlarını yavaşça çıkararak çekirdekli kısmını da çıkartıp bol su ile yıkayalım. Fazla sularının süzülmesi için ters kapatıp bekletelim. Yıkayıp süzdüğümüz biberlerimizin içini hafifçe tuzlayalım. Domatesi dolmaların üzerini kapayacak şekilde doğrayalım. Pirincimizi bol suda güzelce yıkayalım ve süzelim. Kuru soğanları minik küpler halinde doğrayalım. Zeytinyağını bir tencereye alalım. Kızan zeytinyağımıza minik minik doğradığımız kuru soğanlarımızı atalım ve kavurmaya başlayalım. Kavrulmaya devam eden soğanlarımıza yıkayıp suyunu süzdürdüğümüz pirinçleri, toz şeker, tuz, nane ve karabiberi de ekleyip karıştıralım. Ardından sıcak suyu da ekleyip pirinçler suyu çekene kadar kısık ateşte pişirelim. (pirinçler tam pişmemiş olmalı) Hazırladığımız iç harcını dolmalık biberlerimize şişme payı kalacak şekilde dolduralım. Doğradığımız domateslerimizi dolmalarımızın üzerine kapatalım. Uygun bir tencereye dik şekilde dizelim. Dolmaların yarısına gelecek kadar sıcak suyu ve 4 yemek kaşığı zeytinyağını dolmaların içine gelmeyecek şekilde tencerenin kenarından akıtalım. Kapağı kapalı bir şekilde kısık ateşte suyunu çekene kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirelim. Dolmamız servise hazırdır.