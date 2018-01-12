Ankara’da gece yarısı polis ekiplerini harekete geçiren bir adamın kendini bulunduğu kafenin tuvaletine kilitleyerek elindeki kurusıkı tabancayla yaraladığı ve intihar edeceğini söyleyerek ortalığı ayağa kaldırdığı öğrenildi.

Ankara’da hareketli ve aksiyon dolu bir gece yaşandı. Elindeki kurusıkı tabanca ile kendini yaraladığı öğrenilen ve bulunduğu kafenin tuvaletine girerek kendini kilitleyip intihar edeceğini haykıran adam polis ekiplerini harekete geçirdi.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ ÇAĞIRILDI

Alınan bilgilere göre olay, Ankara Merkez’de Bahçelievler Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen Tevfik K. isimli bir şahıs elindeki kurusıkı tabanca ile girdiği bir kafede ortalığı ayağa kaldırdı. Kendini yaraladıktan sonra kafenin tuvaletine kilitleyen Tevfik K.’nın tuvaletin içinde intihar edeceğini söyleyerek bağırmaya başladığı öğrenildi. Kafede bulunan kişiler büyük panik ve korku yaşarken olay yerine polis ekipleri çağırıldı. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından kendini tuvalete kilitleyen ve elinde tabanca bulunan Tevfik K. ikna edilmeye çalışıldı. Şahsın ikna olmaması üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Kafenin yer aldığı caddedeki tüm sokaklar trafiğe kapatılırken kafenin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

2 SAAT İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR

Özel harekat polisleri kafe içine girerek Tevfik K.’yı ikna çabalarına devam etti. Yaklaşık 2 saat süren ikna çabaları sonrasında ikna olan ve tuvaletten çıkan Tevfik K.’nın elinde tuttuğu kurusıkı tabancaya el konulduğu ve şahsın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.