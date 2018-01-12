TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Yemekteyiz 12 Ocak 2018 haftanın finali bölümü ile bugün ekranlara geliyor. Her Hafta olduğu gibi bugün de Yemekteyiz 12.01.2018 Haftanın Finalinde kim kazandı sorusu izleyenler tarafından merak ediliyor. Bugün Haftanın finali bölümünde Sumru Hanım evinde misafirlerini ağırlayacak ve en güzel yemeklerini onlar için sunacak. Peki, Yemekteyiz 12 Ocak Haftanın finalinde kim birinci olacak? Yemekteyiz 95. bölüm günün puanlamasında neler yaşanacak?

Yemekteyiz'in yeni haftasının son gün yarışmacısı olan Sumru Hanım, tüm hafta boyunca Türk mutfağından yemekler yapacağını belirtti. Sumru Hanımın gününde yaşananlar ve Sumru Hanımın rakiplerinden aldığı puanlarla birlikte haftanın finalinde hangi yarışmacının en yüksek puanı alarak birinci olduğu ve çok daha fazlası Yemekteyiz'in bugün yayınlanacak yeni bölümünün ardından belli olacak.

YEMEKTEYİZ 12 OCAK 2018 SUMRU HANIMIN EVİNDE NELER YAŞANDI?

Yemekteyiz 12 Ocak 2018 haftanın finalinde Sumru Hanım rakiplerini evinde msiafir etti Oldukça farklı bir alış veriş geçiren Sumru Hanım rakiplerine ilk olarak Ezogelin çorbası sundu. Ezogelin çorbasını beğenmeyen yarışmacılar çorbayı mamaya benzetti. Ara sıcak olarak dolma ikramı yapan Sumru Hanımın dolmasıda beğenilmedi. Mevsim salatasının içinde kıl bulan Uğur Bey Sumru Hanımı eleştiri yağmuruna tuttu.Suflesi de beğenilmeyen Sumru Hanım kadayıf tatlısıyla da rakiplerini hüsrana uğrattı.

YEMEKTEYİZ 12 OCAK 2018 SUMRU HANIMIN PUAN TABLOSU

Yemekteyiz yeni haftanın son gününde Sumru Hanım Uğur Beyden 2, Sevda Hanımdan 4, Melike Hanımdan 1 ve Ömür Beyden 2 puan alarak gününü 9 puanla tamamladı.

YEMEKTEYİZ 12 OCAK 2018 HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz 12 Ocak 2018 haftanın birincisi açıklandı. Yeni haftanın birinci olan ismi 24 puanla Sevda Hanım oldu. Haftanın ikinci olan ismi ise Ömür Bey oldu. Sevda Hanım rakiplerinden en yüksek puanı alarak haftanın birincisi seçilsi ve 10 bin liranın sahibi oldu.