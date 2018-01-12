Trabzon'un Maçka ilçesinde, serebral palsi hastası 15 yaşındaki Eren, tedavi gördüğü hastanede 155’i arayarak öyle bir şey istedi ki, polisler onun isteğini yerine getirmek için adeta seferber oldu. Eren’in polis ağabeylerinden isteği onlara sarılmaktı. Ama kendisi engelli olduğu için gidemiyordu ve bu nedenle de polisler hastaneye koştu.

Trabzon'un Maçka ilçesinde hastanede tedavi altında bulunan serebral palsi hastası 15 yaşındaki Eren 155 polis imdat hattını aradı ve ilginç bir istekte bulundu. Polisleri çok sevdiğini ve onlara sarılmak istediğini söyleyen Eren, engelli olduğu için gidemediğini belirterek yardım istedi. Gencin isteğini duyan polisler, ona sarılmak için soluğu hastanede aldı.

HASTANEYE GELEREK EREN’İ MUTLU ETTİLER

15 yaşındaki Eren Emir, serebral palsi hastası olması nedeniyle Maçka Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi görüyordu. Onun isteğini yerine getirmek isteyen Maçka İlçe Emniyet Müdür Vekili Ogün Algan ve polis memuru Cemil Balcı hastaneye gelerek Emir’i ziyaret etti.

EMİR’İN SÖZLERİ POLİSLERİ DUYGULANDIRDI

Emir AA muhabirine yaptığı açıklamada, asker ve polisi çok sevdiğini belirterek, hastanede olduğu için dışarıya çıkamadığını ve bu nedenle 155 polis imdat hattını arayarak yardım istediğini ve "Ben bir polise sarılmak istiyorum, hayalim bu dedim. Polisler geldi bana sarıldı. Allah onlardan bin kere razı olsun. Onları karşımda canlı canlı görünce rüyada olduğumu hissettim. Askeri, polisi hepsini çok seviyorum. Onlar için ölürüm. O bayrak var ya korudukları bayrak ya üstümüze serilsin ya da şehadetimize... Kurban olurum." dedi.

TEDAVİSİ BİTİNCE EMNİYETE DE GİDECEK

Emir bütün asker ve polisler için dua ettiğini belirterek, onları çok sevdiğini tekrar tekrar söyledi. Olaydan haberdar olan Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik emniyeti arayan Eren Emir'in engelli olduğunu bu nedenle de polislerin kendisini ziyaret etmesini istediğini söyledi. Emir’in bu isteğini yerine getirdikleri için çok memnun olduklarını ve tedavisi tamamlandıktan sonra onu emniyete de götüreceklerini söyledi.