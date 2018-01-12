Müge Anlı 12 Ocak Son Bölümde korkunç bir olayı gün yüzüne çıkardı. Denizli’de yaşayan 80 yaşındaki kadın, evine gelen ve oğlunun arkadaşı olduğunu söyleyen kişi tarafından korkunç şekilde dövülerek gasp edildi. Peki, Müge Anlı 12 Ocak 2018 son bölümde başka neler yaşandı? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm tekrarı haberimizin devamında...

Müge Anlı ile Tatlı Sert 12 Ocak 2018 son bölüm ile bugün yine izleyenleri ekran başına kilitledi. Canlı yayında yine birbirinden ilginç konular gündeme geldi. Önce dün Kırşehirli babasına kavuşan Sabrina’nın yeni ailesi ile yaşadıklarının ekrana getirildiği programda ardından da gündemin önemli konularına geçildi. Deniz Demir cinayetinin ilk duruşmasında, zanlı Siyasettin Özaydın’ın ifadesine geniş yer verildi. İşte Müge Anlı 12 Ocak Son Bölümde yaşananlar…

SABRİNA KIRŞEHİR’E GİTTİ

Afrika’da doğan uzun süre Fransa’da yaşadıktan sonra öz babasını bulmak için Müge Anlı’ya katılan 27 yaşındaki Sabrina ailesine kavuştu. Babasının memleketi Kırşehir’e giden Sabrina ailesi ile birlikte çok keyifli zaman geçirdi.

SİYASETTİN ÖZAYDIN SUÇLAMALARI KABUL ETMİYOR

Deniz Demir’i öldürdüğü iddiası ile tutuklu bulunan Siyasettin Özaydın, mahkemede hiçbir suçlamayı kabul etmedi. Bebeğin babası olduğunu da kabul etmeyen Özaydın, DNA testini reddetti. Deniz Demir’in ailesi ise gelinleri Hakime Demir’in de azmettirici olduğunu iddia ederek tutuklanmasını istedi.

80 YAŞINDAKİ KADINI ÖLDÜRESİYE DÖVÜP GASP ETTİ

Denizli’de 80 yaşındaki kadının evine gelen kimliği belirsiz kişi, oğlunun arkadaşı olduğunu söyleyerek su içme bahanesi ile eve girdi. Yaşlı kadını feci halde darp eden zanlı, kadının boynundaki altınları aldıktan sonra kaçtı. Şimdi polis, her yerde yaşlı kadını darp ve gasp eden zanlıyı arıyor.