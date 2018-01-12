Japonlar sıra dışı davranışlarına bir yenisini daha ekledi. Çevre ülkeler ile sürekli bir rekabet halinde olan ve hırsları ile tanınan Japonlar bu defa sınırları iyice zorladı. Son yıllarda Çin restoranları ve Japon restoranları arasında yaşanan çekişmede ise sınır giderek zorlanıyor.

Hatta Japonya sınırları o kadar zorluyor ki, dünyanın ilk insan eti satan restoranı Tokyo’da açıldı. Bu korkunç gelişme duyanları dehşete düşürürken, dünyadan ise henüz yaşanan bu korkunç olaya gelen bir tepki yok.

DOMUZ ETİ GİBİ SATIYORLAR

2014 yılında Japonya’da onaylanan bir kanun ülkede insan eti yenilmesine izin veriyor. Hükümet, ülkede insan eti yenmesine hiçbir şekilde tepki göstermiyor. Bu sapkın gelişmeye ise dünya nüfusunun %99’u karşı çıkıyor ancak, yönetimlerden bir ses gelmiyor. Japonlar’ın yaptıkları bu son eylemin ardından medeniyetleri de tartışılır duruma geldi, ancak bu durum onların çok da umrunda değil gibi görünüyor.

İNSAN ETİNİ NEREDEN BULUYORLAR?

Japonya’da açılan restoranda en çok merak edilen konu ise insan etinin nereden temin edildiği. Son yasal düzenleme ise insanlar ölmeden önce bedenini 30 bin avro veya 35.799 dolara restoranlara satabiliyor. Restoranlar ise sadece genç bedenler tüketime uygun olduğu için 12-25 yaş arası insanların etlerini yüksek ücretlere satın alıyor. Japonya’da yaşanan bu yamyamlık olayı aslında hiçbir dinde kabul görmüyor.