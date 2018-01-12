Son Dakika Haberi… İçişleri Bakanlığı, Halk Özel Harekatı Derneği (HÖH) hakkında inceleme başlattı.

İçişleri Bakanlığı, "Halk Özel Harekatı Derneği" hakkında hukuk dışı oluşum, yapılanma ve faaliyetlerde bulunduğu iddiası ile araştırma ve inceleme başlattı. İçişleri Bakanlığı tarafından Halk Özel Harekatı Derneği kayıtlarında bulunmayan ve bu dernekten farklı olduğu belirlenen "Halk Özel Hareketi Derneği" hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

"HUKUK DIŞI OLUŞUM, YAPILANMA"

İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak, "Halk Özel Harekatı Derneği" hakkında basında yer alan haberler doğrultusunda hukuk dışı oluşum, yapılanma ve faaliyetlerde bulunduğu iddialarına ilişkin mevzuat gereğince araştırma ve inceleme başlatıldığını duyurdu.

"HALK ÖZEL HAREKETİ DERNEĞİ" ADI İLE İNTERNET SİTESİ İÇİN DE SUÇ DUYURUSU

Bakanlıktan yapılan açıklamanın devamında, adı geçen dernekten farklı olarak internet üzerinde faaliyet gösterdiği belirlenen ve resmi olarak kaydı bulunmadığı anlaşılan "Halk Özel Hareketi Derneği" adlı internet sitesi hakkında da suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.