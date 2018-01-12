ABD’de henüz 3 aylık sevgilisini eve kapatarak günlerce darp eden cani adam genç kadına tecavüz ederek kanlar içinde kalan yüzünün fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Olay, ABD Texas şehrinde yaşandı. 3 aydır birlikte oldukları öğrenilen 22 yaşındaki bir kadın sevgilisi tarafından bir eve hapsedilerek günlerce şiddete maruz kalarak tecavüze uğradı. Cani adam kadına kabusu yaşatırken yüzü gözü kanlar içinde kalmış fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

YILBAŞI GECESİ ELİNDEN KURTULDU

22 yaşında olduğu öğrenilen Kaila Kutzik isimli kadın 30 yaşındaki 3 aylık sevgilisi Bishoy Helkhaliny’nin günlerce tecavüz ve şiddetine maruz kalırken kanlar içindeki fotoğrafları da sosyal medyada yayınlandı. Sevgilisine sürekli şiddet uygulayan cani adamın talihsiz kadının vücudunu çürükler içinde bırakırken onun böyle görünmeyi hak ettiğini söylediği öğrenildi. Yılbaşı gecesi bir şekilde sevgilisinin elinden kurtulan genç kadın polise giderek adamın kendisini günlerce evde hapis tuttuğunu ve günlerce şiddet uyguladığını söyledi. Günlerce kendisine tecavüz ettiğini söyleyen cani adamın evin içinde tutsak tuttuğu kadına evden ayrılmayacağını söyleyerek sürekli tehditler savurduğu öğrenildi. Genç kadının sosyal medya hesabını da ele geçiren sapık adam şiddet uyguladığı kadının yüzü gözü kanlı fotoğraflarının fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesabından yayınladı. Bununla da yetinmeyen gözü dönmüş adam kadının sosyal medya hesabından arkadaşlarına mesaj gönderdiği öğrenildi.