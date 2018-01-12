Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini yayınladı. Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmemelere göre kar kapıya dayandı. 38 il için şiddetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki, bu 38 il içerisinde İstanbul’da var mı? İstanbul’a kar yağacak mı? “İstanbul’a kar ne zaman yağacak?” sorusunun yanıtı haberimizin devamında sizleri bekliyor…

Sonbahar havasını andıran güneşli günlerin ardından kara kış kapıya dayandı. Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre birkaç gün içerisinde Türkiye’nin hemen hemen her yeri beyaz örtü ile kaplanacak. Kar yağışı önce batı illerinden başlayacak ve haça sıcaklıklarında da 8 ila 10 derece arasında azalma görülecek. İstanbul için de kar haberi geldi. İstanbullular önce yağmura, ardından da kara teslim olacak…

PAZAR GÜNÜ KAR YAĞIŞI BAŞLIYOR

Pazar gününden itibaren Türkiye’nin bir çok iline kar yağışı geliyor. Meteoroloji özellikle bazı illerde kar yağışının ara vermeden günlerce devam edeceğini açıkladı. Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklıklarında da 10 derece birden düşüş yaşanacak. Uzmanlar, soğuk hava ile birlikte gelebilecek olan hastalıklara karşı vatandaşları uyardı.

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN?

Bu yıl hiç kar göremeyen İstanbullular da “İstanbul’a kar ne zaman yağacak?” sorusunun yanıtını arıyor. İstanbul’da hafta sonu itibari ile hava sıcaklıkları 6 dereceye kadar düşecek ve sağanak yağışlar başlayacak. Pazartesi gününden itibaren de İstanbul’da kar yağışı başlayacak. Yani İstanbulluların beklediği kar yağışı 15 Ocak Pazartesi geliyor.