Evde beslediği pitonu ile çok iyi arkadaş olan ve her gece birlikte uyuyan kadın, pitonun yemek yemeyi bırakmasından endişe ederek onu veterinere götürdü. Yılanının hasta olduğunu düşünerek üzülen kadın, veterinerin söyledikleri karşısında hayatının şokunu yaşadı.

Evinde piton besleyen kadın, son zamanlarda onunla birlikte uyumaya başladı. Yılan da kadına çok ilgi gösteriyor, vücudunu çevreliyor ve ona sarılır gibi hareketler yapıyordu. Fakat bir süre sonra piton yemek yemeyi bıraktı. Kadın da bu durumdan endişelenerek yılanı veterinere götürdü.

VETERİNER KADININ YILANLA UYUDUĞUNU DUYUNCA ŞOK OLDU

Veterinere giden kadın, her gece yılanla uyuduğunu söyleyince veteriner de şaşkına döndü. Bunları duyan veteriner, kadına yılanın kendisine sarmaya çalışan hareketler yapıp yapmadığını sordu. Kadından Evet yanıtını alan veteriner, korkunç gerçeği kadına açıkladı.

YILAN ASLINDA SARILMIYOR, KADINI SİNDİRECEK YER AÇMAYA ÇALIŞIYORDU

Veteriner, kadına yılanın kendisini her çevrelediğinde aslında onu nasıl sindireceğini hesapladığını anlattı. Çünkü yılanlar, avlarını sindirebilmek için hesap yapıyordu ve yılan, kadını sindirmek için yer açmak istediğinden yemek yemeyi kesmişti. Yılanının sağlığından endişe eden kadın, onu veterinere götürmekle aslında kendi hayatını kurtarmış oldu.