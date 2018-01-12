Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Beşiktaş Belediyesi önündeki konuşmalarına yönelik 150 bin liralık manevi tazminat davası açtığı öğrenildi. İşte detaylar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bir kez daha tazminat davası açtı. Kılıçdaroğlu’na Beşiktaş Belediyesi önünde yaptığı konuşmasından dolayı manevi tazminat davası açtığı öğrenilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplamda 150 bin liralık dava için harekete geçti.

KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geride bıraktığımız haftalarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Beşiktaş Belediyesi önünde kendisine yönelik olan konuşmalarında ‘Kişilik haklarına saldırı’ da bulunduğu gerekçesiyle 5 Ocak 2018 tarihinde Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Kılıçdaroğlu’nun kendisine hakaret ettiğini ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu belirten Erdoğan’ın 150 bin liralık manevi tazminat davası açtığı belirtiliyor.

KEMAL KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından Beşiktaş Belediyesi önüne gelerek açıklamalarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın açığa alındığını ve gündem değiştirilmek istendiğini belirtmişti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak üstü kapalı bir şekilde, 'Dünya lideriyim diyorsun, bu milletin parası ile hava basıyorsun. Bizi hakim ve savcıları ile korkutacaklar.' şeklinde ifadelerde bulunmuştu. Al ordunu gel televizyonda konuşalım diyen Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevden alınsa bile Beşiktaş ilçesinin CHP'den vazgeçmeyeceğini belirttiği görülmüştü.