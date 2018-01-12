CHP’nin Antalya İl Başkanlığı devir teslim töreninde kavga çıktı. İl Başkanlığı devir teslim töreninde partililerin eski il başkanının üzerine yürümesi sonucunda çıkan kavgada küfürler havada uçuştu.

CHP’nin Antalya İl Başkanlığı’nda gerçekleşen devir teslim töreninde partililerin eski il başkanı Mustafa Erdem’in konuşma yaptığı sıralarda tepki göstermesi üzerine kavga çıktı.

DEVİR TESLİM TÖRENİNDE KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU

CHP Antalya İl Başkanlığı’nda geçtiğimiz hafta düzenlenen genel kurul toplantısında Ahmet Kumbul seçimi kazanan isim olmuştu. CHP Parti binası önünde gerçekleştirilen seçimle görevi eski İl Başkanı Mustafa Erdem’den teslim alan Ahmet Kumbul, birçok partili isminde katıldığı törende CHP’nin yeni Antalya İl Başkanı oldu.

MUSTAFA ERDEM’DEN SERT AÇIKLAMALAR

CHP Antalya eski İl Başkanı olan Mustafa Erdem, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, il kongresinde gerçekleşen sürecin tarafsız olmadığını belirterek bireysel gelecek kaygılarının ülkenin geleceğinin önüne geçtiğini söyledi. Erdem’in konuşmasını yaptığı sıralarda, bazı partililerin üzerine yürümeye başladığı görüldü. Bazı partililer bu duruma engel olmaya çalışsa da ortam bir anda gerildi. Bu sıralarda bir partilinin Mustafa Erdem’e küfür ettiği öğrenildi. Mustafa Erdem ise bu olaya tepki göstererek ‘Bizi mi döveceksiniz?’ şeklinde sözler söylediği görüldü. Yeni Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul’un ise konuşmasında, yeni görevi için birlik beraberlik mesajı verdiği öğrenildi.